В Ташкенте опрокинулся автобус, есть пострадавшие

Пассажирский городской автобус опрокинулся в Ташкенте, восемь человек пострадали. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

По данным управления, накануне водитель пассажирского автобуса Isuzu не справился с управлением из-за поломки рессоры, машина опрокинулась на обочину дороги."Двое пассажиров, в том числе четырехлетняя девочка, были госпитализированы. Еще шестерым, получившим незначительные травмы, оказана медицинская помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.В настоящий момент проводится доследственная проверка по факту ДТП, уточнили в МВД.