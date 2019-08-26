В Ташкенте опрокинулся автобус, есть пострадавшие

Пассажирский городской автобус опрокинулся в Ташкенте, восемь человек пострадали. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.По данным управления, накануне водитель пассажирского автобуса Isuzu не справился с управлением из-за поломки рессоры, машина опрокинулась на обочину дороги."Двое пассажиров, в том числе четырехлетняя девочка, были госпитализированы. Еще шестерым, получившим незначительные травмы, оказана медицинская помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.В настоящий момент проводится доследственная проверка по факту ДТП, уточнили в МВД.
В Ташкенте опрокинулся автобус, есть пострадавшиеВ Ташкенте опрокинулся автобус, есть пострадавшие
https://report.az/storage/news/f6270b4a5b01ea1efa88641735a533ef/556f8ba2-bc20-4108-91a1-f34dd1c9be86_292.jpg
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