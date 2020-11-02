В Танзании задержали лидера оппозиции

Полиция Танзании арестовала в понедельник лидера оппозиции и кандидата на состоявшихся 28 октября президентских выборах Тунди Лису.

Полиция Танзании арестовала в понедельник лидера оппозиции и кандидата на состоявшихся 28 октября президентских выборах Тунди Лису.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

"Мы задержали нескольких лиц в связи с попытками вывести людей на демонстрации", - заявил глава полиции региона Дар-эс-Салам капитан Лазаро Мамбосаса.

Отметим, что ранее в понедельник были задержаны лидеры крупнейшей оппозиционной Партии за демократию и прогресс ("Чадема") Фридман Мбове и Годблес Лема. Затем был арестован Тунди Лису. Все трое отвергли результаты президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Джон Магуфули.