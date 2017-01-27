В Танзании в результате обрушения золотой шахты заблокировано 14 горняков

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ На северо-западе Танзании в регионе Геита произошло обрушение золотой шахты, 13 танзанийских горняков и один китайский работник были заблокированы.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, заблокированные горняки находятся на глубине примерно 38 м.

В шахту уже удалось провести кислород, чтобы выиграть время для спасательных работ.

По имеющимся данным, шахта разрабатывалась китайско-танзанийской компанией, а эксплуатация велась китайской компанией RZT. Ее представитель сообщил, что уже удалось откопать 15 м глубины шахты, однако связи с горняками нет.