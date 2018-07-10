В Таиланде завершилась операция по спасению детей из затопленной пещеры - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ В Таиланде завершилась операция по спасению детей из затопленной пещеры - двенадцатый подросток и тренер вышли из пещеры, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Все пострадавшие доставлены в больницу города Чианграй, где они будут несколько дней проходить реабилитацию.

*** 09:32

Руководитель объединенного штаба по спасению детей из затопленной пещеры в северном Таиланде Наронгсак Осоттханакон сообщил о начале третьей фазы эвакуации, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, целью третьей фазы операции является вывод на поверхность пятерых детей, которые остаются в пещере, и четверых военнослужащих, которые были вместе с детьми с момента их обнаружения.

Всего на поверхность в течение суток должны выйти девять человек.

Напомним, группа из 12 детей возрастом от 11 до 16 лет с тренером 23 июня отправились после футбольной тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и дети вместе с тренером попали в ловушку.