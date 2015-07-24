В Таиланде прошли массовые аресты по делу о торговле людьми

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ В Таиланде арестованы 72 человека по подозрению в причастности к торговле людьми, передает Report со ссылкой на BBC.

Среди арестованных, как сообщил представитель полиции, и один армейский генерал.

Подчеркивается, что это самая большая операция по пресечению торговли людьми в истории Таиланда.

Расследование было начато в мае этого года, когда на границе с Малайзией были обнаружены несколько десятков могил мигрантов. Полиция предположила, что они умерли в лагерях, где торговцы людьми содержали своих жертв. Сообщается, что они умерли от болезней или голода, пока торговцы ждали за них выкупа.

Согласно данным правозащитной организации Human Rights Watch, погибшие принадлежали к народу Рохинджа и являлись выходцами из Маньямы и Бангладеш.