 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Таиланде число жертв наводнения увеличилось до 19 человек

    Из-за проливных дождей под водой оказались более 4 тыс. населенных пунктов

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Число жертв наводнения на юге Таиланда увеличилось до 19 человек, еще один человек числится пропавшим без вести.

    Как передает Report, об этом сообщили в департаменте по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

    По словам главы ведомства Чатчая Промлерта, из-за проливных дождей под водой оказались более 4 тыс. населенных пунктов, где проживает почти 900 тыс. человек, в 10 провинциях южного Таиланда. О пострадавших иностранных гражданах не сообщается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi