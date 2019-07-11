В Таиланде 62 человека скончались после заражения лихорадкой Денге

Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля.

Как передает Report, об этом в четверг сообщил телеканал Thai PBS.

По данным бюро эпидемиологии, этот показатель является самым высоким за пять лет. Уже 62 пациента скончались от заболевания. По словам специалистов, большинство из тех, кто умер, проживали с пациентами с лихорадкой Денге, занимались самолечением или несвоевременно обращались в больницы.

14 июня Департамент по контролю за заболеваниями Таиланда объявил об эпидемии геморрагической лихорадки Денге в королевстве. На тот момент в стране было зарегистрировано почти 29 тыс. случаев заболевания лихорадкой Денге, 43 из них завершились летальным исходом.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Денге - это вирусная инфекция, передаваемая комарами.