В Судане произошел военный переворот - ОБНОВЛЕНО

Президент Судана Омар аль-Башир уходит в отставку в ходе военного переворота, сообщает Report cо ссылкой на Al Arabiya.

Суданская армия взяла под свой контроль президентский дворец, радио и телевидение. Телохранитель аль-Башира задержан, а сам он помещен под домашний арест.





*** 08:19

Армия Судана объявила о важном заявлении, с которым она выступит в ближайшее время. Из Хартума поступает информация о военном перевороте.

Об этом сообщил в четверг телеканал Al-Hadath, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается, некоторое время назад группа офицеров вошла в здание государственной телерадиовещательной компании в Омдурмане, городе-спутнике Хартума. В районе значительно усилены меры безопасности.

Как сообщает Al-Hadath, в эти минуты в Хартуме без участия президента Омара аль-Башира проходит экстренное заседание главного командования армии Судана.

Поступает информация о значительном усилении мер безопасности на улицах столицы и размещении там дополнительных подразделений армии. Идет передислокация бронетехники к президентскому дворцу.