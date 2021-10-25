В Судане арестованы премьер-министр и члены правительства

Суданские военные в понедельник арестовали не менее 15 высокопоставленных чиновников и политиков.

Суданские военные в понедельник арестовали не менее 15 высокопоставленных чиновников и политиков.

Как передает Report, об этом заявил РИА Новости информированный источник в переходном Суверенном совете страны.

Суданские военные в понедельник утром задержали премьер-министра страны Абдаллу Хамдока, а также еще нескольких членов правительства. Выступивший по государственному телевидению председатель переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о введении в стране чрезвычайного положения, роспуске совета и правительства страны.

По словам собеседника агентства, помимо премьера, наиболее известными и влиятельными среди задержанных являются министр промышленности Ибрагим аш-Шейх, министр по делам правительства Халед Амру, министр информации Ахмед Фейсал Салех и член Высшего суверенного совета Мухаммед Феки.

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Председатель правящего в Судане Суверенного совета генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске как этой руководящей структуры, так и правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он выступил с обращением к нации, где объявил о приостановке действия ряда статей конституционной декларации, которая была подписана в 2019 году представителями военных и гражданских сил, чтобы стать законодательной базой на переходный трехлетний период.

Абдель Фаттах аль-Бурхан также заявил, что всеобщие выборы в стране пройдут в июле 2023 года, а до этого времени страной будет руководить независимое правительство из представителей молодежи.

Решением аль-Бурхана в стране вводится чрезвычайное положение, ряд руководителей регионов и губернаторы провинций освобождаются от своих обязанностей.