В Судане распускается правительство, объявлено ЧП

Председатель правящего в Судане Суверенного совета генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в понедельник о роспуске как этой руководящей структуры, так и правительства

Председатель правящего в Судане Суверенного совета генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске как этой руководящей структуры, так и правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, он выступил с обращением к нации, где объявил о приостановке действия ряда статей конституционной декларации, которая была подписана в 2019 году представителями военных и гражданских сил, чтобы стать законодательной базой на переходный трехлетний период.

Абдель Фаттах аль-Бурхан также заявил, что всеобщие выборы в стране пройдут в июле 2023 года, а до этого времени страной будет руководить независимое правительство из представителей молодежи.

Решением аль-Бурхана в стране вводится чрезвычайное положение, ряд руководителей регионов и губернаторы провинций освобождаются от своих обязанностей.