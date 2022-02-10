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В столице Сомали произошел взрыв

В столице Сомали произошел взрыв По меньшей шесть человек погибли при взрыве в Могадишо на оживленном перекрестке в непосредственной близости от президентского дворца
Другие страны
10 февраля 2022 г. 18:10
В столице Сомали произошел взрыв

По меньшей шесть человек погибли при взрыве в Могадишо на оживленном перекрестке в непосредственной близости от президентского дворца, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Наши сотрудники вывезли с места взрыва шесть тел", - заявил руководитель столичной службы скорой помощи Абдикадир Абдирахман.

Агентство Reuters отмечает, что целью террориста, приведшего в действие взрывное устройство, был автобус, где находились выборщики, направлявшиеся на избирательный участок.

Как заявил один из пассажиров, никто в автобусе не пострадал. Погибли люди, находившиеся на улице в момент взрыва рядом с террористом-смертником.

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Версия на азербайджанском языке Somalidə prezident sarayının yaxınlığında partlayış olub, ölənlər var

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