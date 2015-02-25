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    ​В столице Йемена похитили гражданку Франции

    В МИД Франции призвали своих граждан покинуть Йемен

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В йеменской столице Сане похищена гражданка Франции, которая работала в международной организации.

    Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) Франции.

    "К сожалению, мы можем подтвердить, что гражданка Франции, работающая в международной организации, была похищена утром в Сане", – говорится в сообщении.

    В Министерстве подчеркнули, что все французские ведомства мобилизуются, чтобы найти соотечественницу и обеспечить ее освобождение.

    В МИД Франции также призвали своих граждан покинуть Йемен.

    Как сообщает BBC, источник в службах безопасности сообщил, что нападавшие захватили женщину и ее водителя, когда она направлялась на работу.

    Посольство Франции покинуло Йемен в начале февраля в связи с угрозой безопасности. 

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