​В столице Йемена похитили гражданку Франции

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В йеменской столице Сане похищена гражданка Франции, которая работала в международной организации.
Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел (МИД) Франции.
"К сожалению, мы можем подтвердить, что гражданка Франции, работающая в международной организации, была похищена утром в Сане", – говорится в сообщении.
В Министерстве подчеркнули, что все французские ведомства мобилизуются, чтобы найти соотечественницу и обеспечить ее освобождение.
В МИД Франции также призвали своих граждан покинуть Йемен.
Как сообщает BBC, источник в службах безопасности сообщил, что нападавшие захватили женщину и ее водителя, когда она направлялась на работу.
Посольство Франции покинуло Йемен в начале февраля в связи с угрозой безопасности.
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