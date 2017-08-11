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    В столице Бангладеш загорелся международный аэропорт

    Ежегодно аэропорт принимает около 8 млн пассажиров

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В столице Бангладеш городе Дакка загорелся международный аэропорт. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в эти минуты все вылеты приостановлены, ведется эвакуация сотрудников и пассажиров.

    Согласно информации, на месте происшествия работают десятки пожарных расчетов. 

    Сообщается, что электроснабжение аэропорта отключено. 

    Открытый в 1981 году международный аэропорт Дакка расположен в 20-ти километрах к северу от столицы Бангладеш. Три пассажирских терминала принимают в год до восьми миллионов пассажиров, ежесуточно координируя прилет и вылет 190 рейсов.

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