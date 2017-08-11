В столице Бангладеш загорелся международный аэропорт

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В столице Бангладеш городе Дакка загорелся международный аэропорт.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в эти минуты все вылеты приостановлены, ведется эвакуация сотрудников и пассажиров.

Согласно информации, на месте происшествия работают десятки пожарных расчетов.

Сообщается, что электроснабжение аэропорта отключено.

Открытый в 1981 году международный аэропорт Дакка расположен в 20-ти километрах к северу от столицы Бангладеш. Три пассажирских терминала принимают в год до восьми миллионов пассажиров, ежесуточно координируя прилет и вылет 190 рейсов.