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В столице Австралии впервые за год ввели локдаун из-за COVID-19

В столице Австралии впервые за год ввели локдаун из-за COVID-19 Австралийская столица Канберра присоединяется в четверг к числу районов "зеленого континента", где введены локдауны из-за опасений штамма "дельта" коронавируса COVID-19.
Другие страны
12 августа 2021 г. 14:51

Австралийская столица Канберра присоединяется в четверг к числу районов "зеленого континента", где введены локдауны из-за опасений штамма "дельта" коронавируса COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сайта правительственной информации Австралии.

Локдаун введен из-за того, что в Канберре впервые выявлен первый за год случай коронавируса у молодого мужчины, который контактировал с другими людьми. Ограничения в столице будут действовать по меньшей мере неделю.

Как сообщает телеканал 9News, жители австралийской столицы ринулись в супермаркеты скупать продукты и предметы первой необходимости, в том числе туалетную бумагу.

Все мероприятия или вечеринки на открытом воздухе запрещены.

На улице обязательно полагается носить маски во время локдауна. Разрешается заниматься спортом детям младше 12 лет без масок, а также тем, у кого есть веские противопоказания.

Школы останутся открытыми, но власти Канберры призывают по возможности оставлять детей дома. Причем удаленного обучения им не предоставляется. Высшее образование будет пока дистанционным.

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