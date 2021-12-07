В столице Афганистана будет действовать представительство ЕС

Представительство Евросоюза появится в Кабуле в течение ближайших недель, однако это не будет означать признания Брюсселем пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан".
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступила на пресс-конференции в Еврокомиссии представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.
"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить минимальное присутствие ЕС в Кабуле. Это вопрос недель, а не месяцев. И это не знак признания", - сказала она.