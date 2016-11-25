В Стамбуле прошел Международный саммит женщин и справедливости

Стамбул. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Стамбуле прошел организованный во второй раз "Международный саммит женщин и справедливости" ("Beynəlxalq qadın və ədalət zirvəsi").

Как сообщает турецкое бюро Report, на мероприятии Азербайджан представила председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

На церемонии открытия саммита с участием делегаций из Азербайджана, Бразилии, Австралии, Франции, России и других стран также присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, его супруга Амина Эрдоган, министры, депутаты.

В своем выступлении Р.Т.Эрдоган коснулся прав женщин, проблемы ранних браков, с которой сталкиваются женщины как в Турции, так и во всем мире. Он также отметил о соблюдении принципа справедливости по отношению к женщинам и гендерного равенства.

Выступившие на саммите министр семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Саян Кая, руководитель организовавшего международное мероприятие Кружка женщин и демократии (KADEM) Саре Айдын Йылмаз и др. коснулись прав женщин, их роли в политической и экономической жизни, трудностей, с которыми они сталкиваются и путей их устранения.

Затем саммит продолжил работу обсуждениями.