В США выявили 147 тысяч новых случаев COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за минувшие сутки на 147 тысяч, было зарегистрировано 1 758 смертей.

Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за минувшие сутки на 147 тысяч, было зарегистрировано 1 758 смертей.

Как передает Report, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, в США за прошедшие 24 часа COVID-19 выявлен у 147 254 человек.

С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 25 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 421 тысячи человек.