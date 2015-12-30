В США в канун Нового года усилены меры безопасности

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Руководство американских спецслужб проинформировало президента США Барака Обаму о поступившем из-за рубежа сообщении о возможности терактов в праздничные дни в трех городах США: Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне, информирует Report со ссылкой на ТАСС,

Как сообщает телекомпания CNN со ссылкой на американских официальных лиц, "перед тем, как президент Обама отправился на рождественские каникулы на Гавайи, он потребовал от высокопоставленных представителей спецслужб провести для него брифинг по угрозам безопасности, которые могут возникнуть в стране в предновогодние дни". По словам высокопоставленного чиновника, получившего информацию по этому поводу, президенту, в частности, сообщили о поступившем из-за рубежа предупреждении о возможных терактах в трех крупных городах: Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне - в период между Рождеством и новогодними праздниками. Эта (информация) об угрозе, о которой сообщил только один источник, не была подкреплена другими сообщениями.

Тем не менее, отметила телекомпания, "власти крайне серьезно отнеслись к возможной угрозе". "ФБР увеличило число сотрудников в некоторых из командных центров по всей стране, действующих круглосуточно, в частности в Нью-Йорке, Вашингтоне и Лос-Анджелесе, - отмечалось в репортаже. - Власти Нью-Йорка сообщили, что в районе Таймс-сквер, где в новогоднюю ночь собираются миллионы людей, будут дежурить 6 тыс. сотрудников полиции: больше, чем когда-либо прежде".

Кроме того, по данным Си-эн-эн, усилено патрулирование воздушного пространства на вертолетах, на реках дежурят полицейские катера, на дорогах установлены дополнительные мобильные камеры наблюдения и детекторы радиации.