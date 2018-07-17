В США суд перенес начало процесса над наркобароном Коротышкой на два месяца

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Суд Нью-Йорка в понедельник принял решение перенести на два месяца начало процесса над мексиканским наркобароном Хоакином Гусманом Лоэрой по прозвищу Коротышка.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, изначально суд должен был начаться 5 сентября. Однако в начале июля защита Коротышки попросила о переносе процесса в связи с огромным объемом записей и страниц дела, которые необходимо изучить.

"В случае начала процесса 5 сентября это невозможно", — приводит портал Excelsior заявление защиты Коротышки. В итоге судья Брайан Коган принял решение о переносе процесса.

Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики был передан властям США в январе 2017 года, в последний день работы администрации президента Барака Обамы. В Нью-Йорк наркобарон был доставлен самолетом под охраной. Обвинения против Коротышки выдвигают сразу несколько штатов — Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств.