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Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ В США стартовали промежуточные выборы. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, первые избирательные участки открылись в штате Вермонт на северо-востоке США.

Граждане США на промежуточных выборах определят новый состав Палаты представителей, а также переизберут треть состава Сената. В настоящее время верхняя и нижняя палаты Конгресса контролируются республиканцами. Соотношение республиканцев и демократов в Палате представителей Конгресса составляет 236 против 193, еще шесть мест вакантны. Для того, чтобы вернуть себе контроль над Палатой, демократам необходимо получить еще минимум 23 мандата.

Ожидается, что всего в голосовании будет участвовать рекордное число избирателей — свыше 100 млн.