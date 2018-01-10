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    В США сообщили дату встречи Трампа и Назарбаева

    Речь пойдет о двустороннем сотрудничестве, касающемуся нераспространения оружия массового поражения

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Вашингтоне 16 января.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Белый дом.

    “Президенты обсудят пути укрепления и расширения стратегического партнерства по вопросам региональной безопасности и экономического сотрудничества", — говорится в сообщении.

    По данным Белого дома, Трамп и Назарбаев "также обсудят "лидерство Казахстана в решении ряда международных вопросов, особенно по Афганистану, во время председательства в Совете безопасности ООН". Кроме того речь пойдет о двустороннем сотрудничестве, касающемуся нераспространения оружия массового поражения.

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