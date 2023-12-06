О нас

В США считают, что военная операция ЦАХАЛа на юге Газы продлится до января

В США считают, что военная операция ЦАХАЛа на юге Газы продлится до января В администрации США ожидают, что нынешняя стадия наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нацеленная на юг сектора Газа, продлится до января. Затем ЦАХАЛ перейдет к "точечным ударам" по отдельным лидерам и боевикам радикального палестинского движе
Другие страны
6 декабря 2023 г. 09:29
В США считают, что военная операция ЦАХАЛа на юге Газы продлится до января

В администрации США ожидают, что нынешняя стадия наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нацеленная на юг сектора Газа, продлится до января. Затем ЦАХАЛ перейдет к "точечным ударам" по отдельным лидерам и боевикам радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена.

По его словам, Белый дом обеспокоен тем, как будут развиваться операции ЦАХАЛ в течение следующих нескольких недель. США предупредили Израиль в "жестких" и "прямых" разговорах, что израильская армия не может повторить ту разрушительную тактику, которую она использовала на севере сектора, что необходимо предпринимать больше усилий для минимизации потерь среди гражданского населения.

Израильские официальные лица заявляли, что конечной целью является ослабление ХАМАС до такой степени, чтобы эта террористическая группировка никогда не смогла повторить нападение, которое она совершила на Израиль 7 октября 2023 года. По мнению одного из источников CNN, данная цель вряд ли будет достигнута к концу календарного года. Поэтому кампания против ХАМАС будет долгосрочной.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US officials think Gaza ground operation could end by January
Версия на азербайджанском языке KİV: "İsrailin Qəzza zolağında quru əməliyyatlarını yanvarda başa çatdıracağı gözlənilir"

Самое важное

Президент Азербайджана принимает участие в международном форуме по возвращению в Карабах
Президент Азербайджана принимает участие в международном форуме по возвращению в Карабах
6 декабря 2023 г. 10:10
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме
5 декабря 2023 г. 13:27
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
На местные расходы населенных пунктов на освобожденных территориях из бюджета будет выделено более 50 млн манатов
5 декабря 2023 г. 13:13
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погодных условий в Азербайджане
4 декабря 2023 г. 15:17
На реконструкцию автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар выделено 17 млн манатов
На реконструкцию автодороги Суговушан-Сарсангское водохранилище-Гозлукерпю-Кяльбаджар выделено 17 млн манатов
4 декабря 2023 г. 13:28
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по случаю Национального дня ОАЭ в Дубае
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по случаю Национального дня ОАЭ в Дубае
2 декабря 2023 г. 20:10
Начальник Генштаба проверил боеготовность расположенных в высокогорье воинских частей в приграничных с Арменией районах
ФотоНачальник Генштаба проверил боеготовность расположенных в высокогорье воинских частей в приграничных с Арменией районах
2 декабря 2023 г. 12:31
Обучение в Карабахском университете начнется с сентября следующего года
Обучение в Карабахском университете начнется с сентября следующего года
30 ноября 2023 г. 17:08
Вакцинация - единственный и самый эффективный способ защиты от кори
Вакцинация - единственный и самый эффективный способ защиты от кори
30 ноября 2023 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi