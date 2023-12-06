В США считают, что военная операция ЦАХАЛа на юге Газы продлится до января

В администрации США ожидают, что нынешняя стадия наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нацеленная на юг сектора Газа, продлится до января. Затем ЦАХАЛ перейдет к "точечным ударам" по отдельным лидерам и боевикам радикального палестинского движе

В администрации США ожидают, что нынешняя стадия наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), нацеленная на юг сектора Газа, продлится до января. Затем ЦАХАЛ перейдет к "точечным ударам" по отдельным лидерам и боевикам радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Джо Байдена.

По его словам, Белый дом обеспокоен тем, как будут развиваться операции ЦАХАЛ в течение следующих нескольких недель. США предупредили Израиль в "жестких" и "прямых" разговорах, что израильская армия не может повторить ту разрушительную тактику, которую она использовала на севере сектора, что необходимо предпринимать больше усилий для минимизации потерь среди гражданского населения.

Израильские официальные лица заявляли, что конечной целью является ослабление ХАМАС до такой степени, чтобы эта террористическая группировка никогда не смогла повторить нападение, которое она совершила на Израиль 7 октября 2023 года. По мнению одного из источников CNN, данная цель вряд ли будет достигнута к концу календарного года. Поэтому кампания против ХАМАС будет долгосрочной.