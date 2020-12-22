В США разбился небольшой самолет

По меньшей мере два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в городе Гранд-Прери (штат Техас).

По меньшей мере два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в городе Гранд-Прери (штат Техас).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник информировала местная пожарная служба.

"Примерно в 14:54 (00:54 бакинское время) пожарная служба Гранд-Прери отреагировала на сообщение о крушении небольшого пассажирского самолета. По подтвержденным данным, двое (человек) погибли, - говорится в заявлении пожарных, опубликованном на сайте городской администрации. - Самолет летел из (города) Дентон (штат Техас), остановился в муниципальном аэропорту Гранд-Прери и разбился через несколько минут после взлета".

Как указывает телекомпания NBC, летательный аппарат с двумя людьми на борту зацепил телефонный столб, преодолел около 500 футов (152 м), несколько раз ударившись о землю, а затем врезался в автомобиль. Человек, находившийся в машине в момент аварии, был доставлен в больницу, полученные им травмы не представляют угрозы для жизни.

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование по факту случившегося, сообщили пожарные.