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В США произошли две перестрелки есть погибший и раненые

В США произошли две перестрелки есть погибший и раненые В США произошли две перестрелки.
Другие страны
11 мая 2022 г. 23:54
В США произошли две перестрелки есть погибший и раненые

В США произошли две перестрелки.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Оба инцидента зафиксированы в Чикаго, штат Иллинойс. В результате погиб один человек, еще десять получили ранения.

По данным полиции, первая стрельба была зафиксирована около 16:30 по местному времени. Несколько вооруженных вышли из угнанного автомобиля и открыли огонь по прохожим. В результате были расстреляны пятеро подростков, в том числе 19-летний мужчина с огнестрельным ранением головы.

По данным полиции, злоумышленники скрылись.

Подробности второго инцидента не разглашаются, где были ранены еще пять человек.

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