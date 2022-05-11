В США произошли две перестрелки есть погибший и раненые

В США произошли две перестрелки.

В США произошли две перестрелки.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Оба инцидента зафиксированы в Чикаго, штат Иллинойс. В результате погиб один человек, еще десять получили ранения.

По данным полиции, первая стрельба была зафиксирована около 16:30 по местному времени. Несколько вооруженных вышли из угнанного автомобиля и открыли огонь по прохожим. В результате были расстреляны пятеро подростков, в том числе 19-летний мужчина с огнестрельным ранением головы.

По данным полиции, злоумышленники скрылись.

Подробности второго инцидента не разглашаются, где были ранены еще пять человек.