​В США произошла стрельба в торговом центре

В американском штате Джорджия в результате стрельбы в торговом центре Cumberland пострадал один человек. Как передает Report, об этом сообщает местная полиция.

"В 13:18 полиция округа Кобб отреагировала на конфликт в торговом центре Cumberland, который закончился стрельбой. Один человек получил ранение, а стрелок скрылся с места преступления. Пострадавший был доставлен в больницу для лечения», - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Полицейские заявили, что личность стрелка была установлена и в данный момент происходит поиск злоумышленника.