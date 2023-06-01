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В США приняли законопроект о повышении потолка госдолга

В США приняли законопроект о повышении потолка госдолга Палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении потолка государственного долга.
Другие страны
1 июня 2023 г. 06:44
В США приняли законопроект о повышении потолка госдолга

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении потолка государственного долга.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, за законопроект проголосовали свыше 314 законодателей, 117 выступили против.

Далее документ отправится на рассмотрение в сенат. Затем, в случае одобрения обеими палатами конгресса, он поступит на подпись президенту Соединенных Штатов Джо Байдену.

Ранее Байден заявлял, что утверждение нового потолка государственного долга США к ВВП в конгрессе идет по плану.

Согласно соглашению между администрацией Байдена и республиканской партией, в 2024 финансовом году на оборону будет выделено $886 млрд, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд долларов - на другие необоронные программы.

Оборонный бюджет США в 2023 году составил рекордные $843 млрд, и этот показатель предлагается увеличить.

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