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В США предложили привлечь военных страны к обороне Украины

В США предложили привлечь военных страны к обороне Украины Законодательная инициатива, предполагающая разрешение Вашингтону привлечь американских военных к обороне Украины в случае применения против страны оружия массового уничтожения (ОМУ), внесена в Палату представителей Конгресса США.
Другие страны
1 мая 2022 г. 23:45
В США предложили привлечь военных страны к обороне Украины

Законодательная инициатива, предполагающая разрешение Вашингтону привлечь американских военных к обороне Украины в случае применения против страны оружия массового уничтожения (ОМУ), внесена в Палату представителей Конгресса США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье на своем сайте республиканец Адам Кинзингер (от штата Иллинойс), являющийся автором данной резолюции.

Согласно указанному предложению, если США посчитают, что "РФ применила химическое, биологическое или ядерное оружие на территории Украины, (американский) президент получает полномочия задействовать Вооруженные силы Соединенных Штатов так, как сочтет нужным и приемлемым", для "защиты национальных интересов США и интересов в сфере безопасности применительно к Украине" и для "содействия в обороне и восстановлении территориальной целостности Украины".

Кинзингер рассчитывает на то, что соответствующую резолюцию примут в обеих палатах Конгресса США. Когда именно может начаться ее рассмотрение, пока не уточняется.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ hərbçilərinin Ukraynaya göndərilməsi ilə bağlı qətnamə Konqresə təqdim edilib

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