В США предложили новое место для памятника светским летчикам

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Памятник советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны при выполнении задач по перегону самолетов-амфибий из США в СССР, могут установить в штате Вирджиния или на частной территории в городе Элизабет-Сити, штат Северная Каролина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ранее совет Элизабет-Сити пятью голосами против трех высказался против одобрения меморандума о взаимопонимании с Министерством обороны России по созданию монумента участникам проекта "Зебра".

"Зебра" - операция по осуществлению поставки американских самолетов-амфибий в СССР в 1944 году. Всего в Советский Союз было поставлено более 160 воздушных судов. При перегоне самолетов 11 советских летчиков погибли.