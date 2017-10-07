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    В США полиция задержала трёх человек, планировавших атаки в Нью-Йорке

    Oни собирались устроить нападения во время музыкальных концертов© Ntv.ru

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов США задержали трёх человек, которые планировали устроить нападения в многолюдных местах Нью-Йорка.

    Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на источники.

    Задержанными являются 19-летний гражданин Канады Абдурахман эль-Бахнасави, 19-летний гражданин США Талха Харун, взятый под стражу в Пакистане, а также 37-летний гражданин Филиппин Расселл Салик.

    По данным телеканала, они собирались устроить нападения во время музыкальных концертов, в местах концентрации людей и на автотрассах Нью-Йорка.

    Как сообщают источники, злоумышленники были вдохновлёны терактами, совершёнными террористической группировкой ИГ.

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