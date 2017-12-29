В США погибли 128 полицейских в 2017 году

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В 2017 году в США 128 полицейских погибли при исполнении служебных обязанностей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Национальный мемориальный фонд сотрудников правоохранительных органов США.

В заявлении фонда указывается, что восемь сотрудников полиции попали в засады, 44 погибли от огнестрельных ранений, «в том числе во время вызовов по урегулированию семейных конфликтов», 47 разбились насмерть в ДТП.

Отмечается, что в прошлом году при исполнении обязанностей погибли 143 полицейских, 66 из них были убиты преступниками. При этом стражами правопорядка в 2017 году было убито более 970 человек, а в 2016 году — 963 человека.