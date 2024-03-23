В США подтверждают информацию, что ИГ взяло на себя ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле"

В США подтвердили информацию, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле"

В США подтвердили информацию, что "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в "Крокус Сити Холле"

Как передает Report, об этом пишет The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц, а также CBS News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Американский чиновник сообщил CBS News, что у США есть разведданные, подтверждающие заявления Исламского государства об ответственности [за теракт в "Крокусе", и у них нет оснований сомневаться в этих утверждениях», - пишет CBS.

Как сообщает The New York Times, в марте США собрали разведданные о том, что "Исламское государство" планирует теракт в России. Члены ИГ активно действуют в России, сообщил один из американских чиновников.

Аналитик по борьбе с терроризмом в консалтинговой фирме по безопасности Soufan Group Колин Кларк уточняет, что "Исламское государство - Хорасан" - подразделение организации в Афганистане, известное как ИГИЛ-К - в последние два года "было зациклено" на России. Ее члены считают, что в руках Кремля кровь мусульман, имея в виду войны России в Чечне, Сирии и Афганистане.

The New York Times также подчеркивает, что США сообщали об угрозе терактов в России не только публично 7 марта, но и в частном порядке российским чиновникам.