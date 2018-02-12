В США подали иск против компании братьев Вайнштейн

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против братьев Харви и Роберта Вайнштейнов и их компании Weinstein Company в связи с сексуальными домогательствами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении прокуратуры.

Иск может иметь самые серьезные последствия для компании, которую готовят к продаже после скандала и ухода из фирмы ее основателя Харви Вайнштейна.

"В нашем иске заявлено, что Weinstein Company неоднократно нарушала законы Нью-Йорка, не защищая своих сотрудников от постоянных сексуальных домогательств, унижений и дискриминации. Любая продажа Weinstein Company должна обеспечить компенсацию жертвам, защиту сотрудникам в будущем, а также то, чтобы нарушители и их помощники не обогащались незаконным путем", — заявил Шнайдерман.