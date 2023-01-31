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В США отменили более 1 тыс. рейсов из-за снежной бури

В США отменили более 1 тыс. рейсов из-за снежной бури Более 1 тыс. рейсов отменены в США из-за сильных снегопадов.
Другие страны
31 января 2023 г. 11:04
В США отменили более 1 тыс. рейсов из-за снежной бури

Более 1 тыс. рейсов отменены в США из-за сильных снегопадов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил портал Flightaware.com.

По его данным, в понедельник было отменено 1 019 внутренних и международных рейсов, причем около половины из них должны были осуществляться авиакомпанией Southwest Airlines. Как отмечает агентство Reuters, во вторник ожидается отмена еще 797 рейсов.

В декабре компания Southwest Airlines уже столкнулась с критикой, когда отменила в праздничные дни более 16 тыс. рейсов из-за непогоды и технических причин. После этого Министерство транспорта США заявило о начале проверки ситуации с отменой и задержкой рейсов этой компании.

Значительная часть Соединенных Штатов в прошлом месяце оказалась во власти непогоды в виде сильных порывов ветра и снегопадов. Во многих штатах температура воздуха опустилась до близких к рекордно низким значениям.

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Версия на английском языке US airlines cancel over 1,000 flights due to winter storm

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