 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В США не менее двух человек погибли из-за непогоды

    Снег и сильные дожди отмечены на территории 15 штатов Восточного побережья США

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли в США в результате непогоды.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные власти.

    По сообщению полиции, шестилетний мальчик погиб в Виргинии, когда на дом, где он жил с семьей, упало дерево.

    В округе Балтимор от падения дерева погибла 77-летняя женщина, сообщило местное управление по общественной безопасности.

    Губернатор штата Виргиния объявил на его территории режим чрезвычайного положения.

    Снег и сильные дожди, сопровождающиеся сильным ветром, отмечены на территории 15 штатов Восточного побережья США. Без света осталось более 1 миллиона потребителей, отменены тысячи авиарейсов.

    В столице страны Вашингтоне из-за сильного ветра в пятницу не работали государственные учреждения и школы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi