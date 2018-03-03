В США не менее двух человек погибли из-за непогоды

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли в США в результате непогоды.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные власти.

По сообщению полиции, шестилетний мальчик погиб в Виргинии, когда на дом, где он жил с семьей, упало дерево.

В округе Балтимор от падения дерева погибла 77-летняя женщина, сообщило местное управление по общественной безопасности.

Губернатор штата Виргиния объявил на его территории режим чрезвычайного положения.

Снег и сильные дожди, сопровождающиеся сильным ветром, отмечены на территории 15 штатов Восточного побережья США. Без света осталось более 1 миллиона потребителей, отменены тысячи авиарейсов.

В столице страны Вашингтоне из-за сильного ветра в пятницу не работали государственные учреждения и школы.