В США на нефтяные компании подали в суд из-за землетрясений

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Жители города Пауни американского штата Оклахома подали иск против 27 нефте- и газодобывающих компаний, обвинив их в создании причин для возникновения землетрясений в регионе.

Как сообщает Report со ссылкой на ABC News, в иске говорится, что энергетические компании при добыче природных ископаемых закачивали в скважины сточные воды, зная о том, что этот метод вызывает землетрясения.

В сентябре в Оклахоме произошло землетрясение магнитудой 5, которое стало самым мощным с ноября 2011 года.