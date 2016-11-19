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    В США на нефтяные компании подали в суд из-за землетрясений

    Жители Оклахомы подали иск против 27 энергетических компаний из-за землетрясений

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Жители города Пауни американского штата Оклахома подали иск против 27 нефте- и газодобывающих компаний, обвинив их в создании причин для возникновения землетрясений в регионе.

    Как сообщает Report со ссылкой на ABC News, в иске говорится, что энергетические компании при добыче природных ископаемых закачивали в скважины сточные воды, зная о том, что этот метод вызывает землетрясения.

    В сентябре в Оклахоме произошло землетрясение магнитудой 5, которое стало самым мощным с ноября 2011 года.

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