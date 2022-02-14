В США мужчина напал на людей с ножом, 11 человек пострадали

Правоохранители американского штата Нью-Мексико отметили, что неизвестный напал с ножом на группу людей и ранил 11 человек.
Как передает Report, об этом полиция написала в
Нападение произошло в городе Альбукерке, преступник действовал в одиночку. Он передвигался на велосипеде BMX. Полиция не исключает, что мужчина совершил несколько нападений в разных районах города.
"Офицеры расследуют семь возможных сцен с заявлениями об 11 жертвах с ножевыми ранениями. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Единственный подозреваемый находится под стражей", - говорится в сообщении.
Пострадавшие были доставлены в четыре больницы. Полицейские работали всю ночь, чтобы убедиться в отсутствии сообщников.