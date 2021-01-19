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В США меняются правила въезда для иностранных граждан

В США меняются правила въезда для иностранных граждан С 26 января все пассажиры, прибывшие в США, должны при посадке в самолет предъявить справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус
Другие страны
19 января 2021 г. 16:32

С конца января власти США меняют правила въезда иностранных граждан, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

С 26 января 2021 года все пассажиры международных авиарейсов, следующих в США, должны при посадке в самолет предъявить справку на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до перелета.
Помимо этого, принимается и документ, подтверждающий, что пассажир перенес COVID-19 и выздоровел за 90 дней до путешествия. Если у туриста нет ни одной из этих бумаг, авиакомпания должна отказать ему в перевозке. Новое требование распространяется и на граждан США.

Условия въезда иностранцев в страну различаются в зависимости от штата.

Например, по прибытии в Нью-Йорк и Лос-Анджелес нужно провести какое-то время на карантине. В Майями можно прилетать без карантина, поэтому это направление пользуется большей популярностью для туристов.

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