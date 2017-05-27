В США медсестра подозревается в убийстве 60 детей

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Бывшая медсестра Дженин Джонс подозревается в причастности к смертям не менее 60 детей.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на власти.

Сейчас она отбывает наказание в штате Техас за убийство ребенка более 30 лет назад,

В данный момент Дженин Джонс отбывает два срока за преступления, совершенные в 1984 году. Ее приговорили к 99 годам заключения за убийство ребенка, которому было 15 месяцев, путем введения летальной дозы мышечного релаксанта. Она также ввела потенциально смертельную дозу противосвертывающего средства другому ребенку, которому удалось выжить, отмечает агентство.

Кроме того, Джонс ранее предъявили обвинения в убийстве тремя годами ранее еще одного ребенка.