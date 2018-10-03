 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В США из-за угрозы безопасности эвакуировали зоопарк

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Зоопарк Денвера (штат Колорадо) эвакуирован из-за угрозы безопасности. 

    Как передает Report, об этом сообщает администрация учреждения в "Твиттере".

    "Безопасность наших гостей, сотрудников и животных — наш главный приоритет, и мы предпринимаем необходимые меры предосторожности", — говорится в сообщении.

    Зоопарк закрыт, полиция проверяет информацию об угрозе и просит пешеходов и водителей не приближаться к месту. Подробности не уточняются.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi