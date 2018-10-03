В США из-за угрозы безопасности эвакуировали зоопарк

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Зоопарк Денвера (штат Колорадо) эвакуирован из-за угрозы безопасности.
Как передает Report, об этом сообщает администрация учреждения в "Твиттере".
"Безопасность наших гостей, сотрудников и животных — наш главный приоритет, и мы предпринимаем необходимые меры предосторожности", — говорится в сообщении.
Зоопарк закрыт, полиция проверяет информацию об угрозе и просит пешеходов и водителей не приближаться к месту. Подробности не уточняются.
News DepartmentАвтор новости
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