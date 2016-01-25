В США из-за непогоды погибли по меньшей мере 30 человек

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В результате снегопадов в США погибли по меньшей мере 30 человек, сообщает Report cо ссылкой на Associated Press.

В штате Делавер через час после расчистки снега у своего дома из-за сердечного приступа скончался офицер полиции. Еще два человека погибли от сердечного приступа во время расчистки снега в штате Мэриленд.

В Южной Каролине, предположительно, от отравления угарным газом, скончалась пожилая пара.

На пути снегопадов, начавшихся в Штатах 22 января, оказались до 90 млн. жителей США. Власти в 11 штатах объявили режим ЧП, в Вашингтоне было прекращено транспортное сообщение, а в Нью-Йорке запретили автомобилям проезд по улицам. Власти американской столицы, Нью-Джерси и Нью-Йорка призвали жителей не выходить на улицу.

По сообщениям местных СМИ, после снегопадов в некоторых районах выпало до 70 см снега и 200 тыс. домов остались без электричества.