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В США эвакуировали несколько районов вокруг базы ВВС из-за угрозы взрыва бомбы

​В США эвакуировали несколько районов вокруг базы ВВС из-за угрозы взр

Жители районов, прилегающих к базе ВВС США Патрик в штате Флорида, были эвакуированы из-за сообщений о заложенной на ее территории бомбе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в Twitter заявлении командования 45-го космического крыла американских ВВС.

"Сообщается об угрозе взрыва бомбы на базе ВВС США Патрик во Флориде. В прилегающих зонах из соображений безопасности проведена эвакуация. Сотрудники служб безопасности, Минобороны и пожарной службы занимаются расследованием обстоятельств на месте", - говорится в сообщении.

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