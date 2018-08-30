В США экс-полицейского осудили на 15 лет за убийство чернокожего подростка - ВИДЕО

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Суд присяжных в штате Техас приговорил к 15 годам тюремного заключения бывшего полицейского, застрелившего 15-летнего афроамериканца.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал WFAA.

Инцидент произошел в конце апреля 2017 года в городе Балч-Спрингс в округе Даллас. Сотрудник полиции Рой Оливер, вызванный на место шумной вечеринки, начал стрелять по автомобилю с подростками, который пытался скрыться. Одна из пуль попала в голову 15-летнего Джордана Эдвардса, скончавшегося на месте. Через несколько дней Оливер был уволен со службы.

Помимо тюремного срока Оливер был приговорен к штрафу в размере 10 тысяч долларов.

Отмечается, что Оливер стал первым осужденным полицейским в округе Даллас за более чем 40 лет.