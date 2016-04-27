В США двухлетний ребенок случайно застрелил свою мать из пистолета

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Двухлетний ребенок в американском городе Милуоки (штат Висконсин) случайно застрелил свою мать из найденного им пистолета.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в среду представители правоохранительных органов.

По их данным, трагический случай произошел, когда 26-летняя Патрис Прайс управляла авто на одном из городских шоссе. Находившийся на заднем сиденье малыш обнаружил в машине заряженный пистолет, после чего случайно спустил курок. Пуля пробила водительское кресло, в котором находилась Прайс, смертельно ранив женщину в спину. Она скончалась на месте. Также находившиеся в автомобиле мать Прайс и ее еще один годовалый сын не пострадали.

Как выяснили следователи, женщина управляла автомобилем, принадлежавшим ее молодому человеку, который работает охранником. Найденное ребенком в машине оружие, по предварительным данным, принадлежало именно ему.