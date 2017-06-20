В США два заместителя шерифа ранены в ходе перестрелки в суде

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Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В США двое сотрудников правоохранительных органов были ранены в ходе перестрелки, произошедшей в здании суда в штате Теннесси.

Как передает Report, об этом сообщает Бюро расследований штата.

"Двое заместителей шерифа округа Коффи пострадали в перестрелке в здании суда и сейчас находятся в больнице", - написали представители Бюро расследований в своем аккаунте в сети микроблогов Twitter.

По имеющейся у бюро информации, подозреваемый в совершении нападения погиб.

Информационное агенство Рейтер передает, что сотрудник офиса шерифа округа Коффи Лаки Нотт сообщила, что доставленный на слушания в здание суда заключенный выхватил оружие у одного из заместителей шерифа и открыл огонь. Один из заместителей получил огнестрельное ранение в живот, второй - в руку.

Также сообщается, что заключенный выбежал из здания суда и получил огнестрельное ранение, которое он, вероятно, нанес себе сам.