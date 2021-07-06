В США жертвами перестрелок в праздничные выходные стали 233 человека

По меньшей мере 233 человека стали жертвами перестрелок в США в минувшие праздничные выходные.

По меньшей мере 233 человека стали жертвами перестрелок в США в минувшие праздничные выходные, когда американцы отмечали День независимости (4 июля).

Как передает Report со ссылкой на CNN , с 3 по 5 июля, еще как минимум 618 человек получили ранения в более чем 500 инцидентах со стрельбой по стране.

Только в Нью-Йорке пострадали 26 человек в 21 эпизоде со стрельбой. Также перестрелки произошли в Чикаго, Техасе, Вирджинии, Огайо, Далласе и Атланте.

Так, в Чикаго с вечера пятницы до утра понедельника 14 человек погибли, а еще 83 получили огнестрельные ранения. В том числе пострадали девочки пяти и шести лет. Одним из убитых был член нацгвардии армии США. Пострадали двое полицейских.