В США жертвами перестрелок в праздничные выходные стали 233 человека

По меньшей мере 233 человека стали жертвами перестрелок в США в минувшие праздничные выходные, когда американцы отмечали День независимости (4 июля).
Как передает Report со ссылкой на
Только в Нью-Йорке пострадали 26 человек в 21 эпизоде со стрельбой. Также перестрелки произошли в Чикаго, Техасе, Вирджинии, Огайо, Далласе и Атланте.
Так, в Чикаго с вечера пятницы до утра понедельника 14 человек погибли, а еще 83 получили огнестрельные ранения. В том числе пострадали девочки пяти и шести лет. Одним из убитых был член нацгвардии армии США. Пострадали двое полицейских.