Министр энергетики Бельгии заявил о выделении €9 млн на поддержку энергосистемы Украины

Бельгия скоро выделит 9 млн евро через ООН на поддержку энергетики Украины, чтобы сделать ее "менее централизованной и более устойчивой".

Бельгия скоро выделит 9 млн евро через ООН на поддержку энергетики Украины, чтобы сделать ее "менее централизованной и более устойчивой".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр энергетики Бельгии Каролин Женне в интервью телеканалу RTBF.

"Энергетическая инфраструктура Украины очень ветхая и чрезмерно централизованная, что делает ее очень уязвимой", - сказала она.

По ее словам, 9 млн евро, которые выделит Бельгия, пойдут Киеву не напрямую, а через Программу развития ООН, в рамках которой создана схема для быстрой закупки запчастей и нового оборудования для ремонта разрушенных энергообъектов.

Министр подчеркнула, что Бельгия в числе первых начала поставлять электрогенераторы в Украину в начале конфликта.