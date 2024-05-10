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Польские фермеры провели акцию протеста против инициатив ЕС

Польские фермеры провели акцию протеста против инициатив ЕС Несколько тысяч польских фермеров провели акцию протеста в пятницу в центре Варшавы.
Другие страны
10 мая 2024 г. 17:14
Польские фермеры провели акцию протеста против инициатив ЕС

Несколько тысяч польских фермеров провели акцию протеста в пятницу в центре Варшавы.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают европейские СМИ.

Основным требованием демонстрантов стал отказ от плана ЕС European Green Deal, цель которого - достижение нулевого нетто-выброса парниковых газов к 2050 году. Однако ряд пунктов плана, по мнению фермеров, сильно ударит по их сфере деятельности.

В итоге участники акции протеста в Варшаве настаивают на проведении в Польше референдума по вопросу о том, должны ли власти страны отказаться от претворения в жизнь данного европейского плана.

Кроме того, часть участников пятничной демонстрации в очередной раз выразили протест против импорта сельхозпродукции из Украины.

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