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    В США арестовали трех подозреваемых в организации взрыва возле мечети

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Трое мужчин в возрасте от 22 до 47 лет арестованы в штате Иллинойс по подозрению в организации взрыва возле мечети в Миннесоте в августе 2017 года.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил офис окружного прокурора по Центральному округу Иллинойса.

    Помимо взрыва у мечети, задержанные обвиняются в попытке организации взрыва у медицинского центра, который производит аборты.

    Кроме того, трех задержанных и еще одного их подельника обвиняют в незаконном хранении пулемета.

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