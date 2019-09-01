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В США 74-летний мужчина отравил прихожан церкви марихуаной

В США 74-летний мужчина отравил прихожан церкви марихуаной

В католической церкви Св. Иоанна в американском Блумингтоне 74-летний мужчина угостил других прихожан печеньем с марихуаной, после чего шесть человек были госпитализированы. 

Как передает Report, oб этом сообщает “The NZ Herald”..

Как пишет издание, присутствовавшие на службе не понимали, «насколько греховным было печенье». 

В отделении неотложной помощи из-за печенья оказались люди в возрасте от 12 до 70 лет. Они также обратили внимание на соленый вкус печенья. Мужчина сдался правоохранительным органам.

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