В Средиземном море за сутки спасли более тысячи мигрантов

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Около 1,1 тыс. мигрантов спасены в среду в Средиземном море.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает служба береговой охраны Италии.

Помощь быль оказана в рамках 11 спасательных операций, в которых приняли участие суда итальянской береговой охраны, ВМС Италии, военно-морской миграционной миссии Евросоюза в Средиземноморье EunavforMed и неправительственных организаций.

Спасенные мигранты пытались пересечь Средиземное море и попасть в Европу на 10 надувных судах и маленькой деревянной лодке.