 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Средиземном море за сутки спасли более тысячи мигрантов

    Помощь быль оказана в рамках 11 спасательных операций

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Около 1,1 тыс. мигрантов спасены в среду в Средиземном море. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает служба береговой охраны Италии.

    Помощь быль оказана в рамках 11 спасательных операций, в которых приняли участие суда итальянской береговой охраны, ВМС Италии, военно-морской миграционной миссии Евросоюза в Средиземноморье EunavforMed и неправительственных организаций.

    Спасенные мигранты пытались пересечь Средиземное море и попасть в Европу на 10 надувных судах и маленькой деревянной лодке.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi